https://static.news.ru/photo/1c8fa646-9334-11e9-9834-fa163e074e61_1024.jpg Ивар Цауне Фото: Ivars Caune/facebook.com

13-кратный чемпион Латвии, трёхкратный чемпион СССР по ралли Ивар Цауне умер в субботу в возрасте 60 лет.

Мы верим, что там, наверху, он сможет порадовать других своим великолепным чувством юмора, своей полной уважения заботой и колоссально прокатит на машине, — написал сын Ивара Кришьянис Цауне в своём Instagram.

Большую часть карьеры он выступал со штурманом Андрисом Шимкусом. Вместе они стали самым титулованным латвийским экипажем в истории.

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