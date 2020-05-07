Трое футболистов примут участие в виртуальном Гран-при Испании

https://static.news.ru/photo/8ce9bd4c-9049-11ea-ba44-fa163e074e61_660.jpg Серхио Агуэро Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Стал известен список спортсменов, которые примут участие в виртуальном Гран-при Испании.

Турнир пройдёт 10 мая в 20:00 по московскому времени на базе игры F1 2019. Помимо пилотов, которые уже подтвердили своё участие, в соревнованиях также выступят футболисты: нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник каталонской «Барселоны» Артур Мело, сообщает пресс-служба «Формулы-1» на своём официальном сайте.

По правилам соревнований гонщики проведут квалификацию, после чего пройдут гонку, состоящую из 33 кругов.

Это не первый виртуальный Гран-при, который устраивает «Формула-1». 22 марта она организовала первый этап виртуального чемпионата — Гран-при Бахрейна, победителем которого стал профессиональный гонщик, пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй.

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