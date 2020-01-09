Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем пятого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.
Вторым финишировал экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер»), третьим — экипаж Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).
STAGE 5 - TRUCKS— DAKAR RALLY (@dakar)
1. D. Sotnikov
2. A. Shibalov +03'06”
3. A. Karginov +03'15”
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https://t.co/qTNrMHIKg1 #Dakar2020 pic.twitter.com/ASpFfv0r6A January 9, 2020
Протяжённость этапа Эль-Ула — Хаиль составила 563 км.
Ранее Шибалов выиграл четвёртый этап, писал NEWS.ru.
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