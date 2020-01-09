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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем четвёртого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Протяжённость спецучастка между городами Неом и Аль-Юла составила 453 км. Команда Шибалова преодолела это расстояние за 4 часа 15 минут 43 секунды. На втором месте финишировал экипаж ещё одной российской...