Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем пятого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков. 

Вторым финишировал экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер»), третьим — экипаж Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).

Протяжённость этапа Эль-Ула — Хаиль составила 563 км.

Ранее Шибалов выиграл четвёртый этап, писал NEWS.ru.

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