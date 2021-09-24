Третья практика Гран-при России «Формулы-1» отменена из-за дождя

Продолжающийся сильный дождь заставил организаторов отменить третью практику Гран-при России в Сочи. На такой шаг пришлось пойти в интересах безопасности, говорится в сообщении «Формулы-1» в Twitter.

Кроме того, уже отменена гонка «Формулы-2», которая должна была пройти на этой же трассе утром.

В интересах безопасности [было принято решение] изменить официальную программу, третья сессия свободных заездов отменена из-за форс-мажорных обстоятельств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что она будет признана состоявшейся, если «иное не рекомендовано директором гонки». Третья практика «Формулы-1» Гран-при России — 2021 должна была начаться в 12:00 мск.

Завтра, 26 сентября, должна состояться основная гонка. Её проведение теперь тоже оказалось под вопросом.

Ранее российский автогонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, заявил на пресс-конференции в преддверии этапа Гран-при в Сочи, что он хорошо подготовился к гонке. По его словам, за подиум будут бороться Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо.

В сезоне 2021 года 22-летний Мазепин пока не набрал ни одного очка. Это его дебютный год в «Формуле-1».