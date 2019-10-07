https://static.news.ru/photo/742728fc-e90b-11e9-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Началась продажа билетов на этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи 2020 года.

Самые дешёвые билеты на «Формулу-1» можно приобрести за 2990 рублей в зону свободной рассадки. Самый дорогой билет в VIP-ложу на четыре дня мероприятия стоит 103 990 рублей.

Купить билеты можно на официальном сайте «Сочи Автодром».

Гран-при России пройдёт в Сочи с 24 по 27 сентября 2020 года.

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи, писал News.ru.