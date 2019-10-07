Началась продажа билетов на этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи 2020 года.
Самые дешёвые билеты на «Формулу-1» можно приобрести за 2990 рублей в зону свободной рассадки. Самый дорогой билет в VIP-ложу на четыре дня мероприятия стоит 103 990 рублей.
Купить билеты можно на официальном сайте «Сочи Автодром».
Гран-при России пройдёт в Сочи с 24 по 27 сентября 2020 года.
Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи, писал News.ru.
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