https://static.news.ru/photo/bc4cd7f6-e2b9-11e9-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Melzer via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.

Серебро завоевал другой пилот «Мерседеса» — финн Вальттери Боттас. Бронза у представителя «Феррари» — Шарля Леклера из Монако.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, пришёл к финишу 12-м. Его партнёр по команде — француз Пьер Гасли — стал 14-м.



Хэмилтон в четвёртый раз в карьере выиграл Гран-при РФ. Кроме него в Сочи побеждали Боттас и экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Таким образом, «Мерседес» выиграл в Сочи шесть гонок из шести.

Ранее News.ru сообщал, что «Торо Россо» может сменить своё название на «Альфа Таури». Ожидается, что это произойдёт в сезоне-2020.