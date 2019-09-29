Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
Серебро завоевал другой пилот «Мерседеса» — финн Вальттери Боттас. Бронза у представителя «Феррари» — Шарля Леклера из Монако.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, пришёл к финишу 12-м. Его партнёр по команде — француз Пьер Гасли — стал 14-м.
Хэмилтон в четвёртый раз в карьере выиграл Гран-при РФ. Кроме него в Сочи побеждали Боттас и экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Таким образом, «Мерседес» выиграл в Сочи шесть гонок из шести.
Ранее News.ru сообщал, что «Торо Россо» может сменить своё название на «Альфа Таури». Ожидается, что это произойдёт в сезоне-2020.