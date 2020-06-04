Семья Шумахера больше не будет рассказывать о здоровье гонщика

https://static.news.ru/photo/8dd39dd6-a651-11ea-b688-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер (архивное фото) Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Семья семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера приняла решение не рассказывать о здоровье гонщика, сообщил Ральф Шумахер.

Мы с семьёй договорились, что ничего не скажем, — сказал брат в интервью GrandPX.

Бразильский автогонщик Фелипе Масса, бывший напарник Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari, заявил, что у семикратного чемпиона «Формулы-1» сейчас непростой период в жизни. Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский нейрохирург Никола Аччарри прокомментировал слухи о возможном улучшении состояния здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Специалист подчеркнул, что полученные Шумахером травмы были настолько серьёзными, что его облик сильно отличается от того, каким он был до трагического инцидента в 2013 году.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

3 января Красный Барон отмечал свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравления Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».