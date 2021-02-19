Российская команда выиграла серию ALMS и выступит в гонке «24 часа Ле-Мана»

https://static.news.ru/photo/79c79206-734d-11eb-96ca-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба команды G-Drive Racing

Российская гоночная команда G-Drive Racing во второй раз подряд выиграла Азиатскую серию Ле-Ман (ALMS), завоевав таким образом право принять участие в легендарной суточной гонке «24 часа Ле-Мана».

На третьем этапе серии в Абу-Даби экипажи российской команды под номерами 25 и 26 пересекли финишную черту на втором и третьих местах. После двух побед в двух стартовых гонках ALMS в Дубае команде для защиты чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне, необходимо было было добраться до финиша в двух заездах.

Мы выиграли обе гонки в прошлые выходные, а во втором заезде заняли два первых места. Это великолепный результат! Вся команда проделала отличную работу, и мы с отличным настроем вышли на старты в Абу-Даби, — сказал спортивный менеджер команды Роман Русинов.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, команда G-Drive Racing выиграла два этапа гонки в Дубае и укрепила лидерство в общем зачёте.