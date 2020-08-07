«Рейсинг Пойнт» лишили 15 очков в «Формуле-1» и оштрафовали на €400 тысяч

https://static.news.ru/photo/b2ba1b9c-d8b1-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Charles Coates/Global Look Press

Команда «Рейсинг Пойнт» потеряла 15 очков в чемпионате «Формулы-1». Также на неё наложен штраф в размере €400 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной автомобильной ассоциации (FIА). Таким образом стюарды FIA удовлетворили иск команды «Формулы-1» «Рено», связанный с конструкцией воздуховодов тормозов на машинах «Рейсинг Пойнт», задействованных во время Гран При Штирии.

Так, команда будет лишена 15 очков в Кубке конструкторов — по 7,5 очков на машину, а также должна будет заплатить два штрафа по €200 тысяч.

Протест в связи с конструкцией воздуховодов тормозов также был подан во время этапов в Венгрии и Великобритании, однако за них команда получит лишь предупреждение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мексиканский пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получил положительный результат теста на коронавирус.