«Ред Булл» затопчет «Мерседес»: «Формула-1» возвращается

«Формула-1» возвращается в эти выходные. Уже семь лет «Мерседес» занимает главенствующую позицию. Ходят слухи, что сменить власть удастся «Ред Буллу» и Максу Ферстаппену в частности. Смогут ли соперники навязать борьбу лучшему концерну и в каком состоянии находятся команды перед Гран-при Бахрейна — в материале NEWS.ru.

«Мерседес» рискует потерять позиции

Ни одной команде за всю историю проведения гонок не удавалось удерживать лидерство так долго, как это делает «Мерседес». Руководство команды явно не планирует сдавать позиции и в этом сезоне. Однако в паддоке уже несколько недель ходят слухи о серьёзном усилении «Ред Булла», и неспроста. Расстановка сил на тестовых заездах получилась увлекательной: лидером стал Макс Ферстаппен, а вот Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас оказались позади.

Думается, именно «Красный бык» растопчет закоренелого чемпиона. В конце концов, «Серебряные стрелы» лишь косметически прошлись по прошлогодним машинам, чем осложнили себе жизнь.

Проблема здесь в новых правилах: руководители серии изменили регламент на аэродинамику, уменьшив габариты диффузора и лишив болиды части прижимной силы в задней части.

В теории у «Мерседеса» не должно было возникнуть проблем, если бы руководство не оставило длину машины прежней. «Ред Булл» как раз выбрал иной путь: короткое шасси и высокий угол продольного наклона корпуса идеально заменяют уменьшение прижима и помогут быть быстрее как на старте, так и во время сложных поворотов.

Более того, в преддверии старта на официальном сайте «Королевских гонок» был представлен рейтинг команд, где первое место занял как раз «Ред Булл».

twitter.com/mercedesamgf1

Непобедимый ли Хэмилтон?

В этом году все будут стараться не дать британцу стать восьмикратным чемпионом. Это был бы рекорд всех времён, сейчас по семь титулов есть всего у двух человек: Хэмилтона и Шумахера. И первый, кому под силу остановить британца, это Боттас. Правда, сразу возникает другой вопрос: позволит ли руководство команды проявить себя финну или ситуация прошлого сезона повторится?

Сам Льюис не раз говорил, что за восьмым титулом не гонится, при этом сокращая дистанцию до него. И если всё-таки он сумеет этого добиться, то ближайшее десятилетие ни один из гонщиков не сможет войти в историю как лучший. Что будет с Валттери — неясно, но в любом случае контактной борьбы не избежать, и увидим мы её сразу на первом Гран-при.

Что там у Алонсо?

Любимец прошлого поколения спустя два года возвращается в «Королевские гонки». Более того, он во всеуслышание заявляет о своём преимуществе, называя себя лучше семикратного чемпиона мира Хэмилтона, нидерландца Ферстаппена и ветерана Себастьяна Феттеля. Пока это лишь вызывает улыбку, но все помнят форму Фернандо перед уходом из «Формулы-1». Вернёт ли он общепризнанную гениальность — вопрос открытый.

Но два года вне паддока точно пошли ему на пользу — спортсмен улучшил выносливость, реакцию. Жаль только, что от личных качеств немногое зависит: если твоя машина слаба, то даже в десятку попасть будет сложно. А «Альпин» не соперник «Мерседесу» и «Ред Буллу» (вот для «Астона Мартина» — с натяжкой, но вполне). Всё это не отменяет факта интереснейшей борьбы. Руководство неспроста выбрало именно его — теперь Окону придётся подчиниться напарнику, как это сделал в своё время Боттас.

Что касается самого автомобиля перед началом соревнований, «Альпин» пошёл по пути наибольшего сопротивления, полностью изменив заднюю часть. Правда, предсезонка лишь убедила, что классной борьбы от команды ожидать не стоит.

twitter.com/alo_oficial

Как дела у «Макларена» и «Астона Мартина»

Чего не скажешь про «Макларен», которые заявили о себе довольно громко благодаря новому заднему диффузору, — им, пожалуй, единственным удалось сохранить нужный прижим, поменяли поставщика мотора, в отличие от одного из главных конкурентов по силе — «Астона Мартина» (в прошлом «Рейсинг Пойнт»). Ожидалось, что команда и в этом году будет демонстрировать неплохие показатели и войдёт в пятёрку сильнейших Кубка конструкторов. Однако технические проблемы только заставили болельщиков цокнуть.

Понятно, что именно для выявления подобного и нужны предсезонные гонки, но до Байхрена остаётся несколько дней, и если инженеры не разберутся с болидом, то старт сезона для британцев окажется провальным. Да и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель больше не хочет оставаться в тени Льюиса Хэмилтона и молодого Макса Ферстаппена. А с возвращением Фернандо Алонсо он и вовсе намерен вернуть статус «папочки». Тем не менее на предсезонных гонках Феттель не смог показать ровным счётом ничего, проехал шесть кругов и вынужденно вернулся в бокс.

Стабильно проблемный «Хаас»

С ухмылкой приходится следить и за «Хаасом». Ну тут как раз всё дело во внешнем виде болида, при всём уважении к дизайнерам. Российский триколор выглядит жутковато, чего греха таить. Да и сама машина, не потерпевшая приятных изменений в межсезонье, вновь оказывается на дне.

В первый день предсезонки, например, Мик Шумахер проехал только семь кругов, показав худший результат. И причина кроется в гидравлике. Теперь перед стартом турнира «Хаасу» предстоит полностью заменить коробку передач. Да и по скорости, к сожалению, американская команда уступает ровно так же, как и в последние два года. На длинной серии кругов машины снова выглядят самыми нестабильными среди всех. Это объясняется деформацией подвески из-за длительной нагрузки — смещения элементов приводят к срыву потока и вся аэродинамика посылает всех к чертям. Чтобы исправить проблему, нужно менять всю заднюю часть. И куда смотрели инженеры раньше, непонятно. Но зато мы точно знаем, что ни Мазепину, ни Шумахеру не удастся показать какие-то выдающиеся результаты. В начале пути уж точно.

twitter.com/haasf1team

То есть надо ставить крест на новичках?

Дебютанты нового сезона Никита Мазепин и Мик Шумахер, оба поднявшиеся в классе, не составят конкуренцию опытным пилотам, но вот борьба внутри одной команды будет ожесточённая. Главной задачей россиянина будет обогнать сына легендарного гонщика, и сделать это непросто. В «Формуле-2» Мазепин неплохо показал себя и продемонстрировал большой рост, только вот и Мик не стоял на месте. По итогам прошлого года именно немец финишировал на первом месте в общем зачёте. И явно попытается укрепиться в новой команде.