Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар»

https://static.news.ru/photo/3db1762e-57e1-11eb-96b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с первым местом в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

По словам российского лидера, с чемпионским настроем «камазовских» экипажей хорошо знакомы все участники и поклонники соревнования.

Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества, — подчеркнул Путин в своей поздравительной телеграмме.

Глава государства выразил благодарность членам команды, наставникам и техническому персоналу за силу их характера, а также за напряжённую и слаженную работу.

Ранее NEWS.ru писал, что на ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом.

15 января на ралли-марафоне «Дакар-2021» завершились соревнования грузовиков. На 12-м спецучастке лучшим стал Мартин Мацик из «Биг Шок Рейсинг», но в общем зачёте первые три места заняли российские экипажи «КАМАЗ-мастера». Экипаж Шибалова стал вторым, первое место у Дмитрия Сотникова, третье — у Айрата Мардеева.