Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар»

Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с первым местом в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.
По словам российского лидера, с чемпионским настроем «камазовских» экипажей хорошо знакомы все участники и поклонники соревнования.
Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества, — подчеркнул Путин в своей поздравительной телеграмме.
Глава государства выразил благодарность членам команды, наставникам и техническому персоналу за силу их характера, а также за напряжённую и слаженную работу.
Ранее NEWS.ru писал, что на ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом.
15 января на ралли-марафоне «Дакар-2021» завершились соревнования грузовиков. На 12-м спецучастке лучшим стал Мартин Мацик из «Биг Шок Рейсинг», но в общем зачёте первые три места заняли российские экипажи «КАМАЗ-мастера». Экипаж Шибалова стал вторым, первое место у Дмитрия Сотникова, третье — у Айрата Мардеева.