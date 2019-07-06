https://static.news.ru/photo/d50e1128-9ffd-11e9-8468-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.silkwayrally.com

Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли «Шёлковый путь».

Впереди у спортсменов пять тысяч километров сложнейшего маршрута, напряженная борьба за победу с сильными и опытными соперниками, серьезная проверка «на прочность» — и техники, и самих участников ралли, — заявил глава страны в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Всего в мероприятиях, связанных с ралли, примут участие представители 43 государств. Ожидается, что 6 июля на старт российского этапа в Иркутске выйдут более 250 автомобилей различных типов, а также около 40 мотоциклов и квадроциклов.

7 июля участники «Шёлкового пути» отправятся в Ангарск, где находится скоростной участок гонки. После него следует Байкальск, а утром 8 июля они начнут движение к границе с Монголией. Маршрут пройдёт по тайге, что вызвало большой интерес у участников.

Ралли «Шёлковый путь — 2019» включает в себя 10 этапов: два — по территории России, пять — в Монголии, три — в Китае. Завершится мероприятие 16 июля в Дуньхуане в Китае, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что известный ралли-рейд «Дакар» сменил место проведения. В 2020 году этот вид гонок пройдёт с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.