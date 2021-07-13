Пилота «Формулы-1» ограбили после финала Евро на «Уэмбли»

Пилота «Формулы-1» команды «Макларен» Ландо Норриса ограбили после завершения финального матча чемпионата Европы — 2020 по футболу между сборными Англии и Италии, который проходил на стадионе «Уэмбли». Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются расследованием, сообщает официальный сайт коллектива.

К счастью, Ландо не пострадал, но по понятным причинам потрясён. Поскольку теперь этим делом занимается полиция, мы не можем дать подробных комментариев, — говорится в заявлении «Макларена» .

По данным издания The Sun, хулиганы напали на спортсмена на парковке стадиона «Уэмбли», когда тот садился в свой автомобиль. Преступники отобрали у 21-летнего британского гонщика часы Richard Mille стоимостью более $55 тысяч.

Ландо Норрис выступает в «Формуле-1» с 2019 года. Он дебютировал за «Макларен» на Гран-при Австралии в марте 2019 года.

Финал чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Италии и Англии состоялся 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время завершилось со счётом 1:1, в добавленные минуты забить не смог никто. Исход финала решила серия пенальти, где сильнее оказались итальянцы — 3:2.