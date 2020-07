Пилот «Формулы-1» Ферстаппен объяснил свой отказ вставать на колено

При этом гонщик отметил, что он поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism