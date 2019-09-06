https://static.news.ru/photo/d90f00f4-d24b-11e9-90db-fa163e074e61_660.jpg Шарль Леклер Фото: Jan Huebner/Krieger/Global Look Press

14-й этап Гран-при Италии по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл автогонщик Шарль Леклер из команды «Феррари».

Эта победа стала для 21-летнего пилота второй подряд, передаёт ТАСС .

Команда «Феррари» не могла выиграть гонку в Италии с 2010 года. Последние пять побед на этапе одерживали гонщики «Мерседеса».

Второе место занял финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас. На третьем оказался его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят до финиша не доехал. У его болида сгорел мотор.

В общем зачёте продолжает лидировать Хэмиллтон. Он набрал 284 очка. На втором месте Боттас с 221 очком. Третий — гонщик голландского «Ред Булла» Макс Ферстаппен. У него 185 очков. Квят занимает в общем зачете 10-е место, в активе россиянина 33 очка. Следующий этап пройдёт с 19 по 22 сентября в Сингапуре.

Ранее 25-летний российский гонщик рассказал о своей мечте.