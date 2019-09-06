https://static.news.ru/photo/cf80bef0-d0ad-11e9-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/News.ru

Действующий пилот «Формулы-1», выступающий за команду Scuderia Toro Rosso, Даниил Квят признался, что очень хочет, чтобы в Санкт-Петербурге появился современный автодром для проведения гонок «Формулы‑1».

Я бы очень хотел, чтобы построили автодром в Санкт-Петербурге. Когда подлетал на самолёте к городу, видел очень много свободного пространства. К тому же добираться сюда всем европейцам очень удобно, — рассказал изданию «Профиль» Квят.

Об открытии своей гоночной школы, как это сделал Алонсо, Квят пока не задумывался, считает, что будет активно участвовать в гонках ещё много лет и постарается максимально успешно выстроить карьеру в «Формуле‑1».

Сейчас для меня гонки — главная страсть, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии. Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Квят поднялся на пьедестал впервые с 26 июля 2015 года, когда занял второе место на Гран-при Венгрии. Следующий этап чемпионата пройдёт с 2 по 4 августа в Венгрии.