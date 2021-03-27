У Мазепина болид не в том месте: пока россиянин в «Формуле-1» лишь огорчает

Гран-при Бахрейна открыл новый сезон «Королевских гонок». В этом году намечается серьёзное противостояние за звание лучшего между двумя грандами — «Мерседесом» и «Ред Булл». Перед стартом все цифры были в пользу нидерландца Макса Ферстаппена, однако Льюис Хэмилтон вновь «помахал» сопернику рукой на финише. Как прошла первая гонка и почему российский автогонщик «Хааса» Никита Мазепин снялся с Гран-при — в материале NEWS.ru.

Пресловутое колено

Перед стартом нового сезона руководители «Королевских гонок» объявили, что не будут заставлять пилотов преклонять колено в честь поддержки акции Black lives matter. Так что на Гран-при пилоты разделились пополам: десять человек отказались принимать участие в мероприятии. Одним из тех, кто не встал на колено, стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Теперь оставалось ждать, что это — знак протеста напарнику Льюису Хэмилтону, который то и дело продвигает в массы важность движения, или просто выражение личной позиции?

Тут же появилась идея предъявления себя — спортсмен, кажется, наконец готов больше не прикрывать семикратного чемпиона мира и отдавать ему победы. Однако гонка показала: Боттас вновь выбирает не себя.

Борьба «Мерседеса» и «Ред Булл»

Результаты предсезонных тестов и квалификации подогрели интерес к битве за титул. «Серебряные стрелы» явно оставили всех болельщиков в непонятках, показав худший результат. Но теперь очевидно — произошедшее просто блеф.

Да, в воскресной гонке с первых минут лидерство взял автогонщик «Ред Булл», не заставляя сомневаться в своей скорости. Только это всё равно не помогло «Ред Булл» начать сезон с победы.

Льюис Хэмилтон HOCH ZWEI/Pool/Andy Hone/Global Look Press

Хэмилтон понимал, что догнать главного соперника до пит-стопа будет нереально. Так что британец просто решил заехать в боксы раньше положенного. Взял свежий «хард» и на три секунды оторвался от нидерландца. Макс же выбрал иную тактику и переобулся на очередной «медиум» (что, кстати, являлось звонком — ему придётся ещё раз заехать в бокс) на четыре круга позже, но выехал всё равно вторым. Тем не менее он сумел сократить отставание на две секунды и заставил Льюиса сменить шины. Команда это объяснила просто — Ферстаппен слишком близко, пит-стоп был нужен, чтобы защититься от «андерката».

Но настоящая гонка началась за 15 кругов до финиша. С каждым поворотом пилот «Ред Булл» то и дело отбирал несколько десятых у «Мерседеса», и за семь кругов до черты он был в уже двух секундах. А за четыре круга и вовсе обогнал действующего чемпиона: Льюис заставил соперника действовать широко, тот на четвёртом повороте совершил обгон, но за пределами трассы. Так что позицию пришлось вернуть. После этого король гонок просто не позволил Максу как-то себя проявить, пусть и финишировали они с разницей в 0,7 секунды.

Тактически эту гонку австрийцы просто отдали немецкой команде.

Что там у других?

Невозможно перестать восхищаться Боттасом, который уже несколько лет является вторым номером команды. Несмотря на то что на пит-стопе его продержали десять секунд, он сумел отвоевать потерянные позиции и завершить выступление в топ-3. Более того, он ещё и рекорд гонки поставил. И как обычно, старался оберегать Хэмилтона от всех, кто был позади финна.

Четвёртую строчку спокойно удержал Ландо Норрис из «Макларена», а пятое место забрал Серхио Перес. Его особенно жаль: на прогревочном круге автомобиль мексиканца заглох, ему пришлось стартовать с пит-лейна, но это не помешало пилоту «Ред Булл» совершить огромное количество обгонов и принести команде очень важные очки. Чего не скажешь про дебютантов «Ф-1».

Пока кто-то отмечает победу, Мазепин вместе с Шумахером «нервно курят в сторонке»

Ни для кого не секрет, что «Хаас» — аутсайдер этого сезона. Понятно это стало с первого соревновательного дня уик-энда.

Неприятным сюрпризом стал Никита Мазепин, который в первой квалификации нарушил неписанное соглашение — пилоты не гоняются перед главным заездом. В итоге он не только обогнал несколько конкурентов, но и вылетел, тем самым испортил круг преследователям — им пришлось сбросить скорость из-за жёлтых флажков. Естественно, вину Никиты руководство команды отрицает. Однако инициатива россиянина лишь навредила и без того не самой хорошей репутации. Изменить ситуацию 22-летний пилот «Хааса» должен был в воскресной гонке, однако возможность показать потенциал улетучилась на первом же круге. Мазепин без посторонней помощи вылетел в отбойник, не рассчитав силы атаки. Это полностью его ошибка.

Но на этом приключения «Хааса» не закончились. Спустя пять минут после аварии россиянина развернуло и Мика Шумахера, сына легендарного пилота. Но немец хотя бы сумел полностью провести гонку, завершив дебют 16-м.

А вы рассчитывали на что-то другое?