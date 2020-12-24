Команду будут снимать с «Дакара-2021» в случае обнаружения коронавируса

Если кто-то из членов экипажа по причине здоровья не может участвовать, то снимается вся команда обычно, как будет в этом году, непонятно. Но невозможно заменить ни штурмана, ни механика, ни пилота. Каждый член команды выполняет свою индивидуальную роль. Если кто-то выпадает, то выпадает вся команда. Что касается питания, то в этом году мы везём с собой повара, чтобы меньше сталкиваться с другими командами, — сказал он на пресс-конференции, посвящённой участию команды в ралли «Дакар-2021».