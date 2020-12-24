Команду будут снимать с «Дакара-2021» в случае обнаружения коронавируса

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как будут обстоять дела с командой, если кто-то из членов экипажа заболеет инфекцией коронавируса на ралли-марафоне «Дакар-2021».
Если кто-то из членов экипажа по причине здоровья не может участвовать, то снимается вся команда обычно, как будет в этом году, непонятно. Но невозможно заменить ни штурмана, ни механика, ни пилота. Каждый член команды выполняет свою индивидуальную роль. Если кто-то выпадает, то выпадает вся команда. Что касается питания, то в этом году мы везём с собой повара, чтобы меньше сталкиваться с другими командами, — сказал он на пресс-конференции, посвящённой участию команды в ралли «Дакар-2021».
43-й по счёту «Дакар» стартует 2 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова караван гонки вернётся к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.
Ранее победитель ралли-марафона «Дакар-2020» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как отразится коронавирус на предстоящей гонке, писал NEWS.ru.