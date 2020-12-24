Пилот «КАМАЗ-мастер» Каргинов: невозможно будет ехать в машине в маске

https://static.news.ru/photo/fb3d0c52-45d6-11eb-bedf-fa163e074e61_660.jpg Андрей Каргинов Фото: Команда "КАМАЗ-мастер"/vk.com

Победитель ралли-марафона «Дакар-2020» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как отразится коронавирус на предстоящей гонке.

Нам до последнего не дают расслабиться, сообщая то об одном, то о другом ограничении. Думаю, мы выдохнем, только когда увидим флаг и начнём гонку. Физически невозможно будет ехать в машине в маске: частый пульс, дыхание, на ходу приходится пить воду, мы находимся бок о бок, в кабине мы доверяем друг другу, иммунитет выработался уже давно, — сказал Каргинов на пресс-конференции, посвящённой участию команды в ралли «Дакар-2021».

Он отметил, что впервые в истории не было ясно, когда команда сможет начать полноценно готовиться к работе из-за режима самоизоляции. Однако, по его словам, «все находятся в равных условиях». Как утверждает Каргинов, даже в обычной ситуации всегда не хватает соревновательного процесса. Всегда хочется больше находиться за рулём, а в этом году нехватка существеннее ощущалось.

Я дома в жизни столько не находился, непривычно было для всех. Но мы максимально постарались использовать оставшееся время для подготовки к новому «Дакар», — добавил он.

43-й по счету «Дакар» стартует 2 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова, караван гонки вернется к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.

Ранее руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин выразил надежду, что из-за коронавируса маршрут ралли-марафона «Дакар-2021» не будет сокращён, писал NEWS.ru.