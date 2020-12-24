В «КАМАЗ-мастер» выразили надежду, что «Дакар-2021» не будет сокращён

https://static.news.ru/photo/302e13fc-45d7-11eb-970c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor EleutÃ©Rio/Global Look Press

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Дакар-2021».

Кто из участников не сможет выйти на старт узнаем только по факту. Но хочется, чтобы все добрались в целости. В этом году было мало тренировочных сборов и практики. Безусловно, мы в одной лодке с организаторами, будем следовать правилам, изложенным на 10 листах А4, верим, что гонка пройдёт без сокращений, — сказал на пресс-конференции, посвящённой участию команды в ралли «Дакар 2021».

Из Парижа, Мюнхена и Дубай будут действовать чартерные рейсы, которые доставят участников в Саудовскую Аравию, после чего несколько дней участники проведут на карантине.

43-й по счету «Дакар» стартует 2 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова, караван гонки вернется к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.

Ранее организаторы ежегодного ралли-марафона «Дакар» провели онлайн-презентацию, в ходе которой рассказали о том, какой маршрут ожидает гонщиков в предстоящей гонке, писал NEWS.ru.