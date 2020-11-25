Организаторы ралли «Дакар-2021» презентовали маршрут трассы

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Организаторы ежегодного ралли-марафона «Дакар» провели онлайн-презентацию, в ходе которой рассказали о том, какой маршрут ожидает гонщиков в предстоящей гонке.

Общая протяжённость маршрута составит 7646 км со стартом и финишем в саудовском городе Джидда. При этом более половины длины трассы займут специальные участки, где гонщикам придётся показать мастерство маневрирования. Скоростных прямых участков в гонке станет меньше по сравнению с предыдущими заездами, сообщают организаторы гонки.

Ралли-марафон в пустынях Саудовской Аравии «Дакар-2021» состоится в январе 2021 года. Для участия в гонке записались более 550 человек из 49 стран. В общей сложности в заездах примут участие 129 мотоциклов, 124 багги и легковых автомобиля, 42 грузовика, а также несколько машин из категории «Классика Дакара», где будут представлены автомобили, участвовавшие в заездах Дакара до 2000 года.

В гонке примут участие около 20 россиян, в том числе несколько экипажей внедорожников и багги, а также четыре полных экипажа по три человека от команды КАМАЗ-мастер в грузовой категории.

Участники заездов будут доставлены в Джидду на пароме из Марселя.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Карякин, занявший первое место в «Дакаре-2017» и серебряный призёр «Дакара-2020», выставил на продажу свой личный автомобиль Golf, чтобы оплатить взнос участника ралли в 2021 году. На сегодняшний день он заявлен в списке участников.