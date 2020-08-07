Карякин снова продаёт свой личный автомобиль ради участия в «Дакаре»

https://static.news.ru/photo/3f372c4e-d8c2-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион-2017 и вице-чемпион-2020 «Дакара» Сергей Карякин выставил свой автомобиль Golf на продажу, чтобы оплатить взнос для участия в ралли-рейде.

История 2018 года, когда я продавал Mercedes Benz Sprinter, повторяется. Продаю Golf ради участия в «Дакаре». Сейчас заканчивается время подачи заявок, и нужно хоть какие-то деньги найти, чтобы просто выиграть время, — приводит слова Карякина «Екатеринбург онлайн».

По его словам, если не оплатить часть взноса, он не будет включён в стартовый протокол. Стоимость машины гонщик оценил в 1,65 миллиона рублей.

Ранее Карякин выставил на продажу свой квадроциклBRP Can-Am Renegade 1000 за 750 тыс. рублей. Карякин признавался NEWS.ru, что в связи с пандемией коронавируса команда Snag Racing осталась без спонсоров. За участие в «Дакаре-2020» Карякин и его команда заплатили около 25 млн рублей. По словам гонщика, бюджет на «Дакар-2014» был порядка 7-8 млн рулей, а на 2020 год было заплачено больше 10 млн рублей за стартовыевзносы, писал NEWS.ru.