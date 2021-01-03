Карякин: ради «Дакара» целый год боролись с вирусами и прочей ерундой

https://static.news.ru/photo/676e0a82-4ddb-11eb-ae63-fa163e074e61_660.jpg Фото: snagracing /instagram.com

Чемпион-2017 и вице-чемпион — 2020 «Дакара» Сергей Карякин рассказал о первом этапе гонок в Саудовской Аравии.

Первый этап в зачёте мотовездеходов по маршруту Джидда — Биша выиграла испанка Кристина Гутьеррес, преодолевшая дистанцию в 277 км за 3 часа 41 минуту 37 секунд. Сергей Карякин отстал от неё на 5 минут 11 секунд.

По словам российского гонщика, на первом этапе «было тяжело и круто».

«Дакар» — это то чувство, ради которого мы целый год боролись с разными вирусами и прочей ерундой. Всё у нас хорошо, только начинаем ехать и получаем удовольствие. Мы рады, что присутствуем здесь, — рассказал Карякин РИА Новости.

Штурман Антон Власюк считает, что организаторы гонок специально сделали так, чтобы на первых километрах отсечь большую часть машин.

Первый спецучасток — и сразу сложности: убойный этап, камни, куча поломок у соперников, — отметил он, добавив, что их экипаж проехал без проблем.

Ралли-марафон «Дакар» в 2021 году проходит в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Старт и финиш соревнований предусмотрены в Джидде. На «Дакаре-2021» будет 11 спецучастков. Второй этап ралли состоится в понедельник, 4 января, по маршруту Биша — Вади-аль-Давасир.

Как писал NEWS.ru, в августе Сергей Карякин выставил свой автомобиль Golf на продажу, чтобы оплатить взнос для участия в ралли-рейде. По его словам, если не заплатить часть взноса, он не будет включён в стартовый протокол. Стоимость машины гонщик оценил в 1,65 миллиона рублей.

Ранее Карякин выставил на продажу свой квадроцикл BRP Can-Am Renegade 1000 за 750 тыс. рублей. Карякин признавался NEWS.ru, что в связи с пандемией коронавируса команда Snag Racing осталась без спонсоров. За участие в «Дакаре-2020» Карякин и его команда заплатили около 25 млн рублей. По словам гонщика, бюджет на «Дакар-2014» был порядка 7-8 млн рулей, а в 2020 году было заплачено больше 10 млн рублей в качестве стартовых взносов,