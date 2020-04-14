Автоспорт

Гран-при Франции «Формулы-1» отложен на неопределённый срок

09:55, 14 апреля 2020

Организаторы десятого этапа чемпионата «Формулы-1» отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении заявил, что все крупные мероприятия не будут проводиться в стране до середины июля. Таким образом, французский этап «Формулы-1», который должен был пройти с 25 по 28 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле, не состоится, сообщает BBC.

Новый сезон гоночного чемпионата приостановлен, не начавшись.

Ранее коронавирус сдвинул Гран-при Канады по «Формуле-1» на неопределённый срок, писал NEWS.ru.

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