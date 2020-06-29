Гонщица женской «Формулы-1» Сидоркова проведёт сезон в СМП-РСКГ

https://static.news.ru/photo/096dbb5e-baa5-11ea-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Ирина Сидоркова Фото: Ира Сидоркова/vk.com

Российская автогонщица чемпионата W Series (женская «Формула-1») Ирина Сидоркова примет участие в сезоне СМП-РСКГ (Российская серия кольцевых гонок, кузовной чемпионат), который стартует 11–12 июля на «Смоленском кольце».

17-летняя пилотесса будет выступать за команду «Академия Ралли», в составе которой в 2018 году одержала победу в классе «Национальный, юниор», сообщает пресс-служба SMP Racing.

Ранее сообщалось, что второй чемпионат гоночной серии W Series в 2020 году был отменён из-за COVID-19. W Series должна была стартовать 30 мая на российской трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, но была отложена на неопределённый срок. Россиянка Сидоркова, являющаяся участницей гоночной программы SMP Racing, должна была дебютировать в чемпионате.

Сидоркова является участницей гоночной программы SMP Racing, выступает в кузовном чемпионате Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), а также в «Формуле-4». Первой чемпионкой W Series 2019 стала британка Джейми Чедвик, писал NEWS.ru.