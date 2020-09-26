Глава Кубани оценил безопасность проведения Гран-при «Формула-1» в Сочи

https://static.news.ru/photo/02fabda6-00bb-11eb-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил безопасность проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который в эти дни проходит в Сочи.

Глава региона вместе с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком принял участие в церемонии открытия Гран-при России-2020.

В период пандемии это первый этап «Формулы-1», где было разрешено принять такое количество фанатов. Зрителей много, потому мы приняли максимальные меры безопасности — все в масках, соблюдают дистанцию, дезинфицируют руки, на входе проходят термометрию, — сообщил в Telegram Кондратьев.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 в этом году для соблюдения санитарных мер предосторожности болельщикам приготовили 30 тысяч медицинских масок и 20 литров антисептических средств. Задействованы более 600 волонтёров.

Гоночный уик-энд в Сочи проходит с 24 по 27 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи была приостановлена из-за серьёзной аварии. Как сообщили в пресс-службе соревнований, возобновлять гонку не будут. Авария произошла на шестом круге гонки. На одном из поворотов столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech GP и британца Джейка Айткена из Campos. Машина Гиотто загорелась. Сами пилоты не пострадали. Серьёзные повреждения получил барьер.

Победителем гонки стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP занял второе место, третье — у сына знаменитого чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мика Шумахера из Prema.

Следующий этап «Формулы-2» пройдёт в Бахрейне с 27 по 29 ноября.