Гонку «Формулы-2» в Сочи прекратили из-за серьёзной аварии

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Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи была приостановлена из-за серьёзной аварии. Как сообщили в пресс-службе соревнований, возобновлять гонку не будут.

Авария произошла на шестом круге гонки. В одном из поворотов столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech GP и британца Джейка Айткена из Campos. Машина Гиотто загорелась. Сами пилоты не пострадали. Серьёзные повреждения получил барьер, пишет РИА Новости.

Видео аварии опубликовано на фан-странице Мика Шумахера в Twitter.

Победителем гонки стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP занял второе место, третье — у сына знаменитого чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

Ранее одной из причин неудовлетворительного результата российского пилота Роберта Шварцмана в первой гонке этапа «Формулы-2» в Сочи стал медленный пит-стоп. По словам гонщика, старт был довольно хорошим, однако он не смог сразу попасть в правильный слип-стрим. Уже на втором повороте гонщик был «выдавлен» на широкую траекторию и оказался на девятой позиции, сообщал NEWS.ru.