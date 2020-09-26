Шварцман прокомментировал свой результат в первой гонке «Формулы-2» в Сочи

https://static.news.ru/photo/127c0c56-fff0-11ea-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Одной из причин неудовлетворительного результата российского пилота Роберта Шварцмана в первой гонке этапа «Формулы-2» в Сочи стал медленный пит-стоп.

Комментарий гонщика приводит пресс-служба SMP Racing.

По словам Шварцмана, старт был довольно хорошим, однако он не смог сразу попасть в правильный слип-стрим. Уже во втором повороте гонщик был «выдавлен» на широкую траекторию и оказался на девятой позиции.

Затем получился медленный пит-стоп, который отбросил меня в ту часть пелотона, где все шли медленнее и на холодных шинах. Я старался бороться изо всех сил, чтобы отыграться, но это сказалось на шинах, и я, потеряв позиции, закончил гонку на 11-м месте, — отметил Шварцман.

В субботу, 26 сентября, победителем стал сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды «Према», вторым финишировал японский пилот «Карлин» Юки Цунода, третьим — британец Каллум Айлотт из «Ю-эн-ай-виртуози».

Вторая гонка этапа состоится в это воскресенье, 27 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что российские гонщики команд «Формулы-1» и «Формулы-2» приняли участие в акции «Пожалуйста, дышите!» в рамках Гран-при России в Сочи. Так, пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и гонщики «Формулы-2» Роберт Шварцман, Артём Маркелов и Никита Мазепин сфотографировались в футболках акции в поддержку врачей и волонтёров периода пандемии COVID-19.