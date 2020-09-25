Гонщики «Формулы-1» и «Формулы-2» поддержали российских врачей

https://static.news.ru/photo/41c63782-ff20-11ea-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

Российские гонщики команд «Формулы-1» и «Формулы-2» приняли участие в акции «Пожалуйста, дышите!» в рамках Гран-при России в Сочи. Так, пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и гонщики «Формулы-2» Роберт Шварцман, Артём Маркелов и Никита Мазепин сфотографировались в футболках акции в поддержку врачей и волонтёров периода пандемии COVID-19.

Известно, что истории акции также прозвучали в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тогда игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой помощи и волонтёров, передаёт РИА Новости.

Информационные и отраслевые партнёры акции «Пожалуйста, дышите!»: федеральный новостной портал NEWS.ru, благотворительный фонд «Система», федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», телеканал «Москва 24», сайт «Комсомольской правды» KP.RU, ИД «Аргументы и факты», а также коммуникационная группа LBL.

Ранее NEWS.ru писал, что Квят заявил о желании взять уроки борьбы у бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

По словам пилота, он не знаком с соотечественником, однако очень хотел бы с ним познакомиться. Квят также рассказал о встрече с бойцом MMA Конором Макгрегором. По его словам, ирландец очень приятный в общении человек.