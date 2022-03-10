«Формула-1» ушла с «Матч ТВ» и российского телевидения

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Гоночный чемпионат «Формула-1» разорвал контракт с российским телеканалом «Матч ТВ», а также запретит доступ к сервису F1 TV Pro из России. Об этом сообщает портал RacingNews365. Причина такого решения — спецоперация РФ на территории Украины.

Таким образом, у российских зрителей «Формулы-1» больше не осталось легального способа смотреть соревнования внутри страны.

5 марта «Формула-1» расторгла контракт с единственным российским гонщиком Никитой Мазепиным, представлявшим команду Haas. Также команда отказалась от российского спонсора «Уралкалий».

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее жёстко раскритиковал решение Международной автомобильной федерации (FIA). Она обязала всех российских пилотов подписать декларацию, в которой есть запрет на употребление слов «русский» и «Россия».

По мнению парламентария, эта позиция FIA является не только дискриминацией по национальному признаку, но и имеет много общих черт с идеологией Третьего рейха.