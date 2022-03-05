«Формула-1» расторгла контракт с единственным российским гонщиком Мазепиным

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«Формула-1» официально объявила об отмене Гран-при России в 2022 году, заявление опубликовано на сайте организации. Отмечается, что такое решение было принято в связи с обострением ситуации на Украине. 24 февраля началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

«Формула-1» официально объявила об отмене Гран-при России в 2022 году, заявление опубликовано на сайте организации. Отмечается, что такое решение было принято в связи с обострением ситуации на Украине. 24 февраля...