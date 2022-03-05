«Формула-1» расторгла контракт с единственным российским гонщиком Мазепиным
«Формула-1» расторгла контракт с единственным российским гонщиком Мазепиным
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:10, 05 марта 2022
Никита Мазепин Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press
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Команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала соглашение с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщается на официальной странице команды в Instagram. Кроме того, «Хаас» прекратит сотрудничество с компанией «Уралкалий». Причиной стали боевые действия на Украине.
Команда «Хаас» решила прекратить сотрудничество с компанией «Уралкалий» и расторгнуть контракт с пилотом Никитой Мазепиным. Как и всё остальное сообщество «Формулы-1», наша команда шокирована спецоперацией России на Украине и надеется на мирное разрешение конфликта, — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Мазепин занял последнее место в сезоне «Формулы-1», не набрав ни одного очка.
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал решение Международной автомобильной федерации (FIA), которая обязала всех российских пилотов подписать декларацию, запрещающую употребление слов «русский» и «Россия».