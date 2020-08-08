Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы 1»

https://static.news.ru/photo/ca1bb222-da51-11ea-9cde-fa163e074e61_660.jpg Макс Ферстаппен Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

22-летний нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия «Формулы 1». Соревнования прошли в Англии на автодроме «Сильверстоун».

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», занял второе место, на третьем — его 30-летний партнёр по команде Валттери Боттас.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал десятым, его партнёр по команде француз Пьер Гасли занял 11 место. Для россиянина эта гонка стала 100-й в «Формуле 1».

Первое Гран-при «Формулы 1» состоялось в Сильверстоуне 13 мая 1950 года. Победителем в гонке стал выступавший за Alfa Romeo Эмилио Джузеппе Фарина (погиб в 1956 году).

Шестой этап «Королевских гонок» пройдёт в Испании с 14 по 16 августа.

NEWS.ru писал, что Квят обновил дизайн шлема для Гран-при 70-летия. Головной убор получил новую раскраску, также на нём другим шрифтом написана фамилия спортсмена.