Автоспорт

«Феррари» решила не продлевать контракт с Феттелем

10:08, 12 мая 2020 10
Себастьян Феттель Себастьян Феттель Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Команды «Формулы-1» «Феррари» объявила о расставании с пилотом Себастьяном Феттелем.

Как говорится в сообщении пресс-службы команды, обе стороны приняли решение не продлевать контракт.

Срок действия контракта Феттеля заканчивается по окончании сезона-2020.

Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель был недоволен условиями нового контракта с командой «Феррари». Итальянцы хотели подписать соглашение с немцем на один год, снизив заработную плату в три раза, писалNEWS.ru

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