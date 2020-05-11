«Феррари» решила не продлевать контракт с Феттелем

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Австралийский пилот французской команды «Рено» Даниэль Риккардо уверен, что первая гонка сезона 2020 года чемпионата «Формулы-1» станет хаосом.

Это будет форма хаоса, надеюсь, контролируемая. У нас есть пилоты, которые могут выступать на этом уровне адреналина, есть те, кто не может. Поэтому будут какие-то самоуверенные обгоны, какие-то ошибки, —...