«Феррари» решила не продлевать контракт с Феттелем

Команды «Формулы-1» «Феррари» объявила о расставании с пилотом Себастьяном Феттелем.
Как говорится в сообщении пресс-службы команды, обе стороны приняли решение не продлевать контракт.
Срок действия контракта Феттеля заканчивается по окончании сезона-2020.
Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель был недоволен условиями нового контракта с командой «Феррари». Итальянцы хотели подписать соглашение с немцем на один год, снизив заработную плату в три раза, писалNEWS.ru
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