Эксперт о Мазепине: это начало в истории больших побед гонщика

https://static.news.ru/photo/36afa0a4-d4dc-11ea-b524-fa163e074e61_660.jpg Никита Мазепин Фото: XPB/Press Association Images/ТАСС

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко оценила выступление российского гонщика «Формулы-2» Никиты Мазепина, который выиграл в первой гонке четвёртого этапа чемпионата мира в Великобритании.

В первую очередь хочется поздравить Никиту и его отца, который много вложил в то, чтобы Никита оказался там, где он есть. Это первое место — начало в истории больших побед гонщика. Никита провёл солидную гонку. Отработал всё точно, без единой ошибки, — сказала Косаченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также эксперт прокомментировала 14-е место другого российского гонщика Роберта Шварцмана.

Разные бывают уик-энды. На этот раз не всё сложилось. Может быть, машина не подходит этой трассе. На следующей гонке посмотрим, насколько серьёзными были его проблемы. Я надеюсь, что это были не очень значимые проблемы в команде, и он уже в следующий раз сможет реабилитироваться, — заключила эксперт.

21-летний Мазепин, который представляет Hitech Grand Prix, впервые выиграл гонку «Формулы-2». В чемпионате он выступает с 2019 года.

Вторая гонка четвёртого этапа состоится 2 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что десятый этап гоночной серии «Формула-2» сезона 2020 года пройдёт в России на «Сочи Автодроме». Он состоится в рамках Гран-при России «Формулы-1» 24–27 сентября. Об этом сообщили в АНО «Росгонки».