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Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен «Формулы-1» продлил контракт с австрийской командой «Ред Булл» до 2023 года включительно.

Я очень рад, что продлил контракт с командой. «Ред Булл» поверил в меня и дал мне возможность стартовать в «Формуле-1», за что я всегда был очень благодарен. Я хочу побеждать...