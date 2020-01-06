Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Протяжённость спецучастка составила 427 км. Экипаж Каргинова прошёл дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд. Вторым стал белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ» (+4 минуты 54 секунды). Третьим к финишу пришёл экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+11.13).
Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение, писал NEWS.ru.
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