Дежурный титул, разочарование и скандал: как завершился сезон «Формулы-1» Макс Ферстаппен не оставил шансов вообще никому и стал двукратным чемпионом

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии

После одного из самых драматичных сезонов в истории (в 2021 году) в «Формуле-1» случился один из самых скучных. Не то чтобы в нем не было интересных гонок, просто судьба титула была решена еще до того, как сезон достиг середины. Это немного напомнило недавние времена, когда доминировал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Сейчас пришло время его недавнего конкурента — Макса Ферстаппена из Red Bull. Именно он оформил чемпионство в эти выходные и сделал это за четыре Гран-при до финиша — на этапе в Японии.

Макс неудержимый

Выступление Ферстаппена в этом сезоне — полнейшая доминация. Из 18 гонок, прошедших в этом году, он выиграл 12, еще две — его напарник по команде Серхио Перес. Такого подавляющего преимущества одной команды над остальными не было даже во времена Mercedes. Это лучший результат в истории. Макс просто был слишком хорош для всех конкурентов. А если говорить прямо, конкурентов у голландца в этом году на самом деле не было.

Титул 2022 года стал для Ферстаппена вторым в карьере. Первый он добыл годом ранее, вырвав лидерство у Льюса Хэмилтона на последнем круге последнего Гран-при. То была самая захватывающая развязка за всю историю «Формулы-1». Сейчас — просто дежурный триумф гонщика, в превосходстве которого не было сомнений.

Еще немного цифр о чемпионе: на Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал 32-ю победу в карьере, столько же титулов у легендарного Фернандо Алонсо, также двукратного чемпиона «Формулы-1». Больше — только у пяти гонщиков: Льюиса Хэмилтона (103), Михаэля Шумахера (91), Себастьяна Феттеля (53), Алена Проста (51) и Айртона Сенны (41).

Ферстаппен стал 17-м в истории многократным чемпион мира и 11-м пилотом, получившим два титула подряд.

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press Гонщик Ferrari из Монако Шарль Леклер (сзади) и голландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен за рулем во время гонки Гран-при Японии

А где Ferrari?

Если говорить о разочаровании года, то это, без сомнений, Ferrari. Не потому что команда занимает (и скорее всего, займет) второе место по итогам года, а потому что ожидания перед сезоном были слишком высокие. Шарль Леклер и Карлос Сайнс показывали такие скорости на предсезонных практиках, что фанаты «Скудерии» уже почти начали праздновать титул, первый за 15 лет. А кто-то, наверное, и на полном серьезе начал.

Второе место — не катастрофа, Ferrari в прошлые годы был третьим или ниже, но катастрофа — огромное количество упущенных побед. В 2022 году было как минимум шесть Гран-при, где у Леклера было все для победы, но ужасные решения руководства, в частности по шинам и по пит-стопам, а также ошибки самих пилотов приводили к тому, что Red Bull всегда вырывался вперед.

Не обидно проигрывать более сильному сопернику, обидно иметь все шансы на победу и упускать ее собственноручно, из-за собственных просчетов. По скорости Ferrari точно не уступала соперникам, а вот по тактике и стратегии — проиграла без шансов.

Mercedes тоже сильно сдал, не выиграл в сезоне вообще ни одной гонки — и это после восьми лет подряд доминирования в «Формуле-1». Но в отличие от Ferrari, от немецкой суперкоманды никто борьбы за титул и не ждал в этом году. Слишком медленная машина. Что Льюис Хэмилтон, что его новый напарник Джордж Расселл сталкивались с трудностями на протяжении всего сезона и постоянно говорили об этом в медиа. Машина, дескать, не только не едет, она еще и не поворачивает нормально.

Фото: IMAGO/ANTONIN VINCENT/Global Look Press Гран-при Японии

Чтобы было не так скучно

Если на трассах все было в целом ясно и предсказуемо, то за их пределами в этом году случился один заметный скандал. Звездного пилота Льюиса Хэмилтона назвали негром. И сделал это не абы кто, а прославленный гонщик, трехкратный чемпион мира Нельсон Пике. Зачем он так сделал?

У бразильского экс-пилота поинтересовались мнением относительно столкновения Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании в сезоне-2021. В той гонке они врезались друг в друга на высокой скорости на первом круге. Итог — нидерландца отправили в больницу на осмотр, а британцу, которого все-таки признали виновным в столкновении, выписали штраф в 10 секунд. Впрочем, это никак не повлияло на результат. Хэмилтон все равно стал победителем в той гонке.

Пике не стал церемониться. Он обвинил Хэмилтона в грязной борьбе и несколько раз назвал его «neguinho». На русский язык это можно перевести как «ниггер» или «негр». Дело в том, что Ферстаппен — парень дочери Пике, девушку зовут Келли. Поэтому Пике просто занял сторону своего человека.

Естественно, слова бразильца в адрес Хэмилтона вызвали огромный скандал. Расистские проявления очень жестко осуждаются в спортивном сообществе. Сам Хэмилтон является одним из лидеров (в спорте уж точно) борьбы с расизмом. Он многократно выступал публично на эту тему и по сей день активно поддерживает движение Black Lives Matter, преклоняя одно колено перед каждым стартом. Однако позиция спортсмена не смогла обезопасить даже его от дискриминации.