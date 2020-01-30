https://static.news.ru/photo/0563cdde-4334-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

В Германии опровергли появившиеся слухи о возможном уходе «Мерседеса» из «Формулы-1» по окончании сезона 2020 года.

По информации немецкого издания RTL вопрос о работе команды в сезоне не будет подниматься на заседании совета директоров «Даймлера», которое состоится 12 февраля.

Отмечается, что у «Даймлера» вообще не запланировано совещание на этот день.

Нынешнее соглашение «Мерседеса» с «Формулой-1» истекает в конце 2020 года. Ранее Race Fans сообщал, что концерн «Даймлер» вынужден сократить расходы и задумывается отказать команде в продлении контракта.

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе со своими китайскими коллегами из ASN внимательно следит за эпидемиологической обстановкой и будет готова рассмотреть все возможные варианты. Гран-при «Формулы-1» в Китае может не состояться из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.