Болид Гасли загорелся по ходу второй практики Гран-при Португалии

В ходе второй свободной практики Гасли продемонстрировал седьмое время. Его партнёр по команде, россиянин Даниил Квят — 17-й результат.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко прокомментировала Гран-при Айфеля. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал первым. По числу побед он сравнялся с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.
Квят финишировал на последнем, 15-м месте. Ему так и не удалось набрать очки в Германии.
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