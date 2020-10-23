Болид Гасли загорелся по ходу второй практики Гран-при Португалии

https://static.news.ru/photo/c2595f1e-156e-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Фото: F1/twitter.com

Болид пилота команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Пьера Гасли загорелся во время второй свободной практики Гран-при Португалии.

К счастью, гонщик сумел своевременно покинуть машину, он не получил никаких травм. Тренировку приостановили в связи с эвакуацией автомобиля.

В ходе второй свободной практики Гасли продемонстрировал седьмое время. Его партнёр по команде, россиянин Даниил Квят — 17-й результат.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко прокомментировала Гран-при Айфеля. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал первым. По числу побед он сравнялся с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.

Квят финишировал на последнем, 15-м месте. Ему так и не удалось набрать очки в Германии.