https://static.news.ru/photo/2d229d18-3949-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Юко Огасавара Фото: asiaone.com/youtube.com

Японка Юко Огасавара обрела счастье, начав сниматься в порно в возрасте 81 года.

Женщина участвует в съёмках фильмов студии Buby, которая специализируется на роликах с актёрами старше 50 лет. По данным издания AERA dot, основными потребителями такого видео являются мужчины от 60 до 90 лет.

Пожилая японка отметила, что преклонный возраст не мешает ей выполнять работу. Напротив, ей удалось обрести счастье и уверенность в себе. Огасавара уверена, что секрет её жизнерадостности и энергичности — в постоянном общении и взаимодействии с молодыми людьми как на съёмочной площадке, так и вне неё.

Ранее NEWS.ru писал, что порноактриса Райли Рейд заявила, что отправит свои интимные фотографии каждому, кто пожертвует деньги на спасение коал из австралийских лесов, где сейчас бушуют пожары. Об этом она написала в своём Instagram. Для получения фотографий от девушки нужно прислать ей на электронную почту доказательства того, что деньги на спасение животных переведены.