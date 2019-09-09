https://static.news.ru/photo/e0efacd2-d305-11e9-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Kopp/http://imagebroker.com/Global Look Press

Жительница Индии ослепла на один глаз после взрыва скороварки — часть устройства пробила её череп. Во время готовки 57-летняя Мунда Бирси оставила кастрюлю на плите, а сама пошла косить траву. В кухню она вернулась только спустя час.

В результате скороварка взорвалась, когда Бирси снимала её с плиты. Свисток длиной семь сантиметров, который указывает на температуру устройства, застрял в черепе женщины у левого глаза. Достать его врачи смогли лишь спустя два дня после инцидента.

Операция прошла успешно, мы смогли сохранить жизнь женщины, однако её левый глаз не мог быть сохранён, — пояснил доктор Аниш Джой Сорен, руководивший хирургическим вмешательством.

Woman, 57, is left BLIND in one eye after the 2.75inch-long whistle on her pressure cooker burst off and lodged in her skull https://t.co/72P0TONvFb — Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2019

Ранее News.ru рассказывал, что жительница Англии ослепла из-за контактных линз, так как принимала душ, не снимая их. Ей диагностировали акантамёбный кератит, вызванный редкой глазной инфекцией, при которой в роговицу проникают амёбы.