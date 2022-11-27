Жители Шанхая вышли на демонстрацию против коронавирусных ограничений

Фото: Andy Wong/AP/TASS

Шанхай, Китай

В Шанхае местные жители вышли на демонстрацию против жестких ограничений, действующих на территории Китая в связи с пандемией коронавируса, передает РИА Новости. Агентство публикует видео с места событий.

В ролике видно, как на одном из перекрестков собралась толпа людей, перекрыв движение транспорта. Для восстановления порядка к месту акции стянуто большое количество полицейских.

Протесты против антиковидных ограничений проходят в различных городах КНР. Видео с мест событий появляются в китайских соцсетях, но быстро удаляются администраторами. Одним из поводом для выступления послужил пожар, произошедший в жилом доме в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Интернет-пользователи считают, что гибель людей связана с антиковидными ограничениями.

24 ноября в Китае было выявлено рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 31 444 случая. В связи с резким ростом заболеваемости в городском округе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра «Наньша» на 80 тысяч койко-мест.