Жители индийской деревни поклоняются ребенку с редкой генетической мутацией Daily Mirror: жители индийской деревни поклоняются подростку с полуметровым хвостом из волос

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Подросток по имени Суреш из индийской деревни Барвани родился с клоком черных волос в районе копчика, сообщает издание Daily Mirror. Из-за данной особенности, вызванной редкой генетической мутацией, местные жители начали поклоняться 14-летнему мальчику.

Отец ребенка хотел отрезать волосяной клок сына, когда тому было пять лет. После этого мальчик заболел, и родитель оставил клок волос. Через несколько лет волосы отросли и стали напоминать хвост.

Местные жители сравнивают Барвани с индуистским божеством Хануманом, имеющим обезьяний хвост. Сам же подросток признается, что мечтает избавиться от своей особенности, поскольку волосы доставляют ему дискомфорт.

Некоторые врачи считают, что хвост Суреша появился из-за редкой генетической мутации. При этом ряд специалистов предполагают, что клок образовался из-за дефицита питательных веществ в рационе его матери, когда та была беременной.

В Великобритании тем временем зафиксирован первый случай рождения детей с ДНК трех человек. Они появились на свет в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). У новорожденных были выявлены ДНК матери, отца и донора.