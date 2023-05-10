В Великобритании родились дети с ДНК трех родителей The Guardian: в Великобритании родились первые дети с ДНК трех родителей

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В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек, сообщает газета The Guardian. Врачи из Центра фертильности Ньюкасла разработали инновационный метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с митохондриальной заместительной терапией.

Ученые взяли яйцеклетки здоровых женщин — доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний, которые передаются через мутации генов биологических матерей. Таким образом эмбрион содержит 99,8% ДНК матери и отца, а также около 37 гкн от донора (менее 0,2%).

В некоторых случаях ряд дефектных митохондрий остаются в яйцеклетке и начинают размножаться, что может привести к возникновению нежелательного заболевания. Точное количество успешно проведенных ЭКО с донорскими митохондриями не разглашается из соображений конфиденциальности.

Ранее американские молекулярные биологи создали двойную генную терапию на базе нобелевского геномного редактора CRISPR/Cas9. Он одновременно очищает зараженные клетки от большинства следов ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те становятся неуязвимыми для атак вируса.