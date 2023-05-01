Американские биологи создали генную терапию, уничтожающую ВИЧ В США создали генную терапию, уничтожающую ВИЧ и защищающую организм от вируса

Фото: Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

Американские молекулярные биологи создали двойную генную терапию на базе нобелевского геномного редактора CRISPR/Cas9. Он одновременно очищает зараженные клетки от большинства следов ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те становятся неуязвимыми для атак вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Темпл.

Профессор данного университета в Филадельфии Камель Халили рассказал, что его подопечным удалось убрать все рецепторы CCR5 из иммунных клеток.

Мы разработали гораздо более простую и применимую на практике процедуру, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций генной терапии на базе CRISPR/Cas9, — пояснил он.

Халили напомнил, что в настоящее время в мире полностью излеченными от ВИЧ признаны лишь четыре человека. Их неуязвимость к вирусу связана с тем, что они получили костный мозг от донора, чей геном содержал мутации в генах CXCR4 и CCR5, которые лишают ВИЧ возможность атаковать иммунные клетки человека или серьезно замедляют его распространение.

В университете подобную процедуру провели без хирургического вмешательства. Ученые смогли разработать набор «инструкций» для системы редактирования генома, заставляющих ее вырезать копии вируса из ДНК зараженных клеток, а также вносить мутации в ген CCR5.

Проверку успешно провели на мышах. Следующими после грызунов будут приматы. Исследователи считают, что опыты ускорят разработку безопасной и эффективной методики очистки организма носителей ВИЧ от всех следов вируса.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители ведущих общественных организаций России, занимающиеся помощью людям с хроническими вирусными гепатитами, попросили решить проблему с обеспечением пациентов с ВИЧ препаратами от гепатита C. Общественники обратились в Минздрав, указав, что с середины 2022 года россиянам с ВИЧ все чаще отказывают в бесплатном лечении гепатита C.