https://static.news.ru/photo/707fc330-5715-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Гонконга призвали жителей максимально ограничить визиты в Южную Корею. Людей предупредили о повышенном уровне опасности поездок из-за вспышки там коронавируса.

Правительство Гонконга также выразило озабоченность в связи со здоровьем населения из-за распространения вируса COVID-19.

Настоятельно рекомендуется изменить планы и не посещать Корею за исключением крайней необходимости, — цитирует РИА Новости заявление представителя правительства.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 833.

При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.