Затритировали камбалу: японцы превратили рыбу в счетчик Гейгера Вопрос не в том, выжила рыба в воде с «Фукусимы» или нет, а в анализах, которые покажут реальную концентрацию радионуклидов в мясе и костях

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Япономорская палтусовидная камбала

В очищенной воде с японской атомной электростанции «Фукусима», которую затем сбрасывают в океан, стали выращивать камбалу. Таким образом оператор аварийной АЭС компания TEPCO пытается доказать, что вода из зараженных радиацией подвалов АЭС после очистки безопасна для мирового океана. Специалисты-атомщики считают такой подход банальным пиаром, однако признают, что рыба играет важную роль в обеспечении безопасности ядерных объектов.

Год назад специалисты компания TEPCO — оператора АЭС «Фукусима-1» начали выращивать в морской воде, собранной вокруг злополучной электростанции, мальков камбалы. В октябре 2022 года TEPCO приступила к следующей стадии эксперимента — разведению камбалы в резервуарах, наполненных очищенной водой из подвалов АЭС. После очистки концентрация трития, радиоактивного изотопа водорода составляет около 1500 беккерелей на литр. В будущем эту воду планируют сбрасывать в океан, после того как докажут с помощью рыб, что она безопасна.

Контрольная группа мальков выращивается в обычной морской воде, а другая — в воде, прошедшей специальную систему удаления радионуклидов (The Advanced Liquid Processing System, ALPS). Эта система способна очищать воду от различных радионуклидов, однако не в состоянии справиться с тритием, который крайне сложно отличить от обычного водорода.

Цель эксперимента — доказать, что тритий не накапливается в живых организмах и что его концентрация в них не превышает концентрации в окружающей среде. А это значит, как уверяют специалисты TEPCO, что техническая вода с «Фукусимы» безопасна для живых существ и окружающей среды в целом.

Хотя официально итоги эксперимента должны быть подведены в марте, однако, как пишет издание Yomiuri Shimbun, в TEPCO заявили, что уже смогли подтвердить безопасность радиоактивного трития для живых организмов. По их данным, в резервуарах с прошедшей очистку водой концентрация трития в телах камбал за 24 часа повышается примерно до 1100 беккерелей, а затем стабилизируется. Когда же рыб возвращают в обычную морскую воду, концентрация в течение 24 часов падает до неопределяемого уровня.

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press После ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году атомная станция накопила 1,25 миллиона тонн сточных вод, хранящихся в 1061 резервуаре на территории атомной станции

В дальнейшем японские ядерщики намерены выяснить, насколько рыба, выращенная в очищенной от радионуклидов воде, пригодна в пищу. Впрочем, кто и как будет это проверять, пока неизвестно.

Использовать рыбу в качестве индикатора безопасности воды, используемой на АЭС, можно. Но лучше, конечно, полагаться на данные приборов, — отметил в беседе с NEWS.RU директор департамента коммуникаций концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

С точки зрения стороннего наблюдателя история с камбалой выглядит как пиар-акция TEPCO. В июле прошлого года японские власти разрешили энергокомпании сбросить в океан почли 1,3 млн тонн очищенной воды из резервуаров «Фукусимы». Этот план был одобрен Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), но ожидаемо раскритикован экологами. Они указывали, что сброс воды не решит проблемы, так как ежемесячно на «Фукусиме» нарабатывается еще 150 тонн загрязненной радионуклидами воды.

С одной стороны, радионуклиды в водной среде рассеиваются. В большом объеме, океане например, они рассеиваются, и их концентрация падает. С другой стороны, есть процесс биоаккумуляции радионуклидов. Они концентрируются в тканях водорослей и животных. Рыба не исключение. Так что тут вопрос не в том, выжила рыба в воде с «Фукусимы» или не выжила, а в анализах, причем независимых анализах, которые покажут реальную концентрацию радионуклидов в мясе и в костях. Они отдельно считаются. Накопление радионуклидов будет в любом случае. И без независимых анализов, что концентрация радионуклидов ниже опасного уровня, все это выглядит как неподтвержденный пиар, — объяснил NEWS.RU программный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Если японцы только готовятся превратить АЭС в предприятия аквакультуры, то на российских атомных электростанциях рыбоводство уже давно приняло промышленные масштабы. Правда, в нашей стране для этих целей используются не сбросы из ядерных реакторов.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Поврежденная атомная электростанция видна за пляжем в городе Футаба в префектуре Фукусима

«В отечественной атомной энергетике много примеров того, что на прудах-охладителях (у нас там, правда, сброса нет, там чистая вода) есть свои рыбохозяйства, выращивали форель, например. Мы целенаправленно занимаемся зарыблением этих водоемов. И там живут в том числе ценные породы рыб. Они выращиваются даже в промышленных масштабах, рыбаки там постоянно сидят, мы проводим чемпионат России по рыбной ловле на этих водоемах. Все это замечательно ловят, потом это проходит тщательнейший контроль на предмет вредно-невредно. И потом все это прекрасно съедается», — рассказал NEWS.RU Андрей Тимонов.

Помимо гастрономических целей, рыба на российских АЭС используется для обеспечения их безопасности, а также поддержания экологического равновесия.

Зарыбление — это обычная практика. Ежегодно мы выпускаем миллионы мальков. Рыба в случае закрытых водоемов выполняет очень важную функцию. Некоторые породы рыб питаются водорослями и очищают от водорослей решетку водозабора. Каждая электростанция потребляет достаточно большое количество воды. Это такой естественный способ решения проблемы обрастания решетки водозабора тиной. Плюс рыба препятствует заболачиванию водоемов, — добавил Тимонов.

Напомним, что авария на атомной электростанции «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате одного из сильнейших землетрясения в истории Японии и вызванного им цунами были затоплены подвальные помещения АЭС, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи. Это привело к полному обесточиванию станции, отказу систем аварийного охлаждения и взрывам реакторов на трех энергоблоках станции. Авария на «Фукусиме» была признана аварией максимального, седьмого уровня по Международной шкале ядерных событий.