https://static.news.ru/photo/3b862758-e4ad-11e9-a8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

Как сообщил на пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Пхеньян запустил ракеты утром в среду, 2 октября (по местному времени. — News.ru).

На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию, — цитирует его ТАСС .

По информации властей Южной Кореи, запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР. Неизвестно, присутствовал ли северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты.

Пхеньян с июля текущего года регулярно запускает баллистические ракеты малой дальности. Только в августе было проведено пять таких испытаний. Как писал News.ru, в ночь на 10 сентября КНДР дважды запустила несколько снарядов в сторону Японского моря. Было установлено, что запуски производились из полигона близ провинции Пхёнган.