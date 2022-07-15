Японскому бизнесмену продали гроздь винограда за 1,5 млн иен

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Японии приобрел на аукционе гроздь редкого сорта винограда «римский рубин» за рекордные 1,5 млн иен ($10,7 тысячи). Грозь содержит 27 ягод винограда, а по размеру каждая из них сопоставима со стандартным шариком для пинг-понга, сообщает телеканал NHK.

Покупателем оказался владелец сети местных отелей. Согласно его заявлениям, он будет раздавать ягоды винограда постояльцам. Так он рассчитывает привлечь новых туристов и постоянных жильцов в свои владения.

Источники NHK подчеркивают, что «римский рубин» был выведен в Японии селекционным способом. Основная его ценность заключается в большом количестве сахара — его доля должна составлять не менее 18% общего состава. Именно по этой причине он пользуется в стране спросом среди людей, занимающихся приготовлением сладких деликатесов.

Ранее на аукционе была продана за $103,5 млн медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Имя покупателя осталось неизвестным.