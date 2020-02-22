Около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с заражёнными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы. В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме.
Как
После того, как лайнер покинут последние пассажиры, двухнедельный карантин начнётся для тысячи членов экипажа. Многие эксперты в распространении коронавируса на Diamond Princess винят именно сотрудников, готовивших и разносивших по каютам еду и напитки.
Как писал NEWS.ru, накануне с борта лайнера сошли 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.
По состоянию на 22 февраля, жертвами коронавируса стали 2,345 тыс. человек, 76,228 тыс. человек заразились, более 20,6 тыс. выздоровели.
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