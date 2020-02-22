https://static.news.ru/photo/7fb38ee2-5551-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с заражёнными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы. В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме.

Как сообщает «Интерфакс», всех пассажиров отправляют на 14-дневный карантин в окрестностях Токио. На борту круизного лайнера японцев уже не осталось, там только иностранцы, ожидающие прибытия чартерных рейсов из своих стран для транспортировки на родину.

После того, как лайнер покинут последние пассажиры, двухнедельный карантин начнётся для тысячи членов экипажа. Многие эксперты в распространении коронавируса на Diamond Princess винят именно сотрудников, готовивших и разносивших по каютам еду и напитки.

Как писал NEWS.ru, накануне с борта лайнера сошли 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.

По состоянию на 22 февраля, жертвами коронавируса стали 2,345 тыс. человек, 76,228 тыс. человек заразились, более 20,6 тыс. выздоровели.