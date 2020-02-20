21 февраля на сушу продолжат сходить пассажиры, прошедшие карантин на борту круизного корабля Diamond Princess. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.
Сегодня с борта сойдут 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня,
19 февраля с корабля Diamond Princess, который стоит в японской Иокогаме, сошли две россиянки. У женщин не было обнаружено признаков заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.
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