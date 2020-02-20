https://static.news.ru/photo/44df1a96-547c-11ea-9577-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

21 февраля на сушу продолжат сходить пассажиры, прошедшие карантин на борту круизного корабля Diamond Princess. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.

Сегодня с борта сойдут 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря компании.

19 февраля с корабля Diamond Princess, который стоит в японской Иокогаме, сошли две россиянки. У женщин не было обнаружено признаков заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.